Спортсменка из Новокузнецка показала лучший результат сезона в мире

Фото: РЦСС Кузбасса

Легкоатлетка Рейхан Каграманова преодолела дистанцию 20 километров среди женщин за 1 час 25 минут 21 секунду.

Рейхан - мастер спорта России международного класса, выступает за Кузбасс и Мордовию (параллельный зачет). Тренируется у Анатолия Каракулова и Натальи Логачевой.

Соревнования такого уровня по спортивной ходьбе состоялись впервые в Кузбассе. За победу боролись около 150 российских спортсменов. Они преодолевали дистанции 20, 10, 5, и 3 километра по возрастным категориям.