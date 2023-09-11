Кузбассовцам предложили выбрать самого народного участкового

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В понедельник, 11 сентября, в Кузбассе стартовал первый отборочный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2023».

Познакомиться с соискателями любой желающий может в интернете - на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области в специальном разделе «Народный участковый-2023». Там представлены анкеты участковых уполномоченных с упоминанием их профессиональных достижений, также рассказывается о личных качествах конкурсантов. Проголосовать за своего фаворита кузбассовцы на первом этапе могут на сайте до 20 сентября нынешнего года. Набравшие наибольшее количество лайков пройдут во второй этап – финал регионального отборочного тура. Собравший наибольшее количество голосов участковый представит Кузбасс в финале всероссийского конкурса.

Напомним, что в России лучшего народного участкового выбирают в течение тринадцати лет. По традиции вручение главного приза проходит в Москве в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

Представители Кузбасса традиционно регулярно пробиваются в главный финал. Так, в 2020 году новокузнечанин Александр Тупиков стал лучшим – за него тогда проголосовали 44 486 человек.