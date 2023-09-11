В Кузбассе нашли бесхозные танковые снаряды.

Кемеровчанин во время сбора грибов обнаружил в пригороде 40 танковых снарядов.

Снаряды кемеровчанин нашел в поселке «Пригородный», расположенном в Кемеровской районе. Они лежали на земле чуть припорошенные листвой. Мужчина немедленно вызвал экстренные службы.

Специалисты кемеровской Росгвардии выяснили, что снаряды оказались так называемыми «болванками», без боевого заряда, а значит, опасности они не представляли.

- «Болванки» вывезли на специальный полигон и утилизировали. Их происхождение будут выяснять уже следователи, - пояснили «Комсомолке» в региональном силовом ведомстве.

Стражи правопорядка поблагодарили кемеровчанина за бдительность.