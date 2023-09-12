В Кузбассе пропала без вести женщина с русыми волосами и голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Прокопьевске пропала без вести 44-летняя Ольга Павловна Котова. О начале поисков объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Последний раз женщину видели 9 сентября. В тот день она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 177 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В чем была одета Ольга Котова, неизвестно.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении жительницы Прокопьевска, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.