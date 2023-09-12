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НовостиОбщество12 сентября 2023 2:28

В Кемерове дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура обнаружила на дорожном покрытии множественные дефекты
Анастасия СЕРГЕЕВА
Так выглядит дорога сейчас. Фото: прокуратура Кузбасса.

Так выглядит дорога сейчас. Фото: прокуратура Кузбасса.

В Кемерове отремонтировали дорогу на улице Елыкаевской после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Рудничного района в ходе проверки обнаружила на проезжей части выбоины, колеи и другие дефекты, которые могут стать причиной ДТП.

Так дорога выглядела до ремонта.

Так дорога выглядела до ремонта.

Прокурор обратился в суд с иском обязать администрацию городу отремонтировать поврежденную дорогу. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

В итоге дорожное покрытие на участке было полностью заменено.