В Кемерове дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Так выглядит дорога сейчас. Фото: прокуратура Кузбасса.

В Кемерове отремонтировали дорогу на улице Елыкаевской после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Рудничного района в ходе проверки обнаружила на проезжей части выбоины, колеи и другие дефекты, которые могут стать причиной ДТП.

Так дорога выглядела до ремонта.

Прокурор обратился в суд с иском обязать администрацию городу отремонтировать поврежденную дорогу. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

В итоге дорожное покрытие на участке было полностью заменено.