В Кузбассе работает лучший участковый страны

Майор Ильдар Шабаев уже 22 года служит в должности участкового. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Алтайском крае завершился финал всероссийского конкурса МВД «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции.

Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство на огневом рубеже, владение боевыми приемами и физическую подготовку, а после пробежали километровый кросс.

По итогам испытаний победу одержал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Ильдар Шабаев. В качестве награды ему вручили диплом и ценный подарок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, Ильдар Шабаев служит в полиции уже почти 22 года и все это время – в должности участкового. На своем административном участке, где проживает 4 500 человек, как в частных домах, так и в многоэтажках, он знает практически всех своих жильцов едва ли не в лицо.

По словам майора полиции, занять первое место ему помогли многолетний опыт и подготовка, а также поддержка коллег и близких.