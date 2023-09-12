В Кузбассе пропал без вести семилетний мальчик

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком муниципальном округе пропал без вести семилетний ребенок. Ориентировку с приметами мальчика опубликовало ГУ МВД по Кемеровской области.

Разыскивается Назар Никифоров из поселка Ариничево. Вчера, 11 сентября, около 21:00 он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

На вид Назару 8 лет, он худощавого телосложения, его рост - около 130 см, волосы темно-русые. Ребенок был одет в черные штаны, зеленую майку, белую кофту с синими рукавами и зеленую куртку.

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Назара Никифорова, сообщить об этом по телефону: 8-(38456)-3-32-23, либо 02 (с мобильного - 102).