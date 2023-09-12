В Кузбассе супруги ограбили инвалида в его собственной квартире

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мариинске полицейские задержали супругов, которые ограбили инвалида. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На инвалида напали в его собственной квартире. Ночью к нему постучал мужчина и представился именем приятеля. Пенсионер открыл и увидел перед собой еще и женщину. Незваный гость накинул на хозяина куртку и стал держать его, а его подруга в это время искала в доме деньги. Грабители забрали 3 500 рублей из кошелька инвалида и сбежали. При этом, уходя, женщина разбила телефон и планшет мужчины, чтоб он не смог вызвать полицию.

Полицейские смогли поймать злоумышленников. Ими оказались неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности и не имеющие постоянного места жительства супруги: 36-летний мужчина и 34-летняя женщина. Грабители были знакомы с инвалидом и знали, что он получает большую пенсию. Женщина подговорила мужа пойти к пенсионеру ночью и забрать у него деньги.

На супругов завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.