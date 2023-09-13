В Кузбассе пропала без вести 16-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Мариинске пропала без вести 16-летняя Яна Игоревна Московкина. О поисках школьницы объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

В ориентировки сказано, что 12 сентября девушка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Яна высокого роста (175 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Она была одета в черную кожаную куртку, серые джинсы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.