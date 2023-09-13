Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове временно перекроют сквозное движение по улице Двужильного в связи с ремонтом на теплосетях. Об этом предупредили в СГК Кузбасса.

Проезд на участке между улицей Тухачевского и проспектом Молодежным закроют с 21:00 пятницы, 15 сентября, до 6:00 понедельника, 18 сентября. За два дня рабочим предстоит отремонтировать трубу - п-образный воздушный переход над дорогой, поврежденный в конце июня самосвалом. Тогда энергетики приняли временное решение — устранить дефект, чтобы не оставить без горячей воды жителей Южного и ФПК. Сейчас специалисты полностью заменят трубопровод, чтобы он не вышел из строя зимой.

- На время ремонта не будет циркуляции теплоносителя у некоторых потребителей кварталов «Березовая роща» и «Парковый». А именно по адресам: проспект Молодежный, № 19, 25, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33/1, 33А. Остановка циркуляции означает, что в период малого водоразбора (ночь, утро) температура воды у жителей может снижаться, - пояснили в СГК.

В связи с перекрытием сквозного проезда по улице Двужильного временно изменятся маршруты общественного транспорта от остановки «Плодопитомник» до пересечения проспекта Молодежного с улицей Двужильного. В мэрии Кемерова сообщили, что автобусы поедут следующим образом:

№32 и 99 поедут по улице Двужильного, проспекту Молодежному, улице Тухачевского и далее своими маршрутами в обоих направлениях;

Фото: администрация г. Кемерово.

№64 поедет по улице Двужильного, дороге-дублеру проспекта Молодежного, улице Тухачевского до рынка «Дружба» в обоих направлениях;

Фото: администрация г. Кемерово.

Маршрут №36 останется без изменений.