Торжественное открытие игр Александра Невского в Кузбассе покажут пять телеканалов

Игры Александра Невского начались с Крестного хода Официальное открытие покажут с в прямом эфире

Торжественную церемонию открытия спортивных игр Александра Невского в Кузбассе покажут пять телеканалов.

Прямую трансляцию торжественной церемонии открытия Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского в Кузбассе можно будет увидеть на телеканалах «СТС», «СПАС» и «Сибирь», на сайте vesti42.ru, а также в социальных сетях телеканала «Кузбасс Первый» (https://ok.ru/kuzbass1;https://vk.com/kuzbass1;https://t.me/kuzbass1tv), Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (https://vk.com/rcssk; https://t.me/rcssk42) и Правительства Кузбасса (https://ok.ru/group/55457379647638;https://vk.com/kuzbass.official).