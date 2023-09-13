В Кемерове главный бухгалтер признана виновной в растрате 15 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове бывшая главный бухгалтер муниципального предприятия признана виновной в растрате. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Женщина занималась криминальной деятельностью почти пять лет - с августа 2013 года по апрель 2018 года. Будучи главным бухгалтером, а также периодически исполняя обязанности директора предприятия, она украла более 15 млн рублей. Кемеровчанка перечисляла деньги по фиктивным основаниям на расчетные счета фирм-однодневок, которые затем обналичивались и частично передавались ей.

Бывшая бухгалтер не признала вину. Однако государственный обвинитель предоставил в суде достаточные доказательства ее виновности. В итоге женщину приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима. Она отправится за решетку, когда ее ребенку исполниться 14 лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу муниципального предприятия причиненного ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил.

В прокуратуре сообщили, что ранее женщине уже был вынесен обвинительный приговор по статье о получении взятки.