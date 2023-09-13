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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 5:00

Житель Кузбасса заплатил аферистам за безответную любовь 16 тысяч

Житель Новокузнецка перевел мошенникам неустойку за отказ от интимной близости
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Мошенники обвели вокруг пальца любвиобильного кузбассовца..

Мошенники обвели вокруг пальца любвиобильного кузбассовца..

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники под угрозой расправы вынудили молодого новокузнечанина заплатить им 16 тысяч рублей за отказ от услуг жриц любви.

Молодой парень захотел любви. На сайте интим - услуг администратор попросил молодого человека перед выездом к нему девушки внести тысячу рублей предоплаты, мол, условия такие. Клиент, почувствовав обман, положил трубку.

- Спустя пару часов мне позвонил незнакомец и потребовал под угрозой расправы перевести на специальный счет 16 тысяч за отказ от интимных услуг. А еще обещал в случае неуплаты денег поставить меня на «счетчик», типа, если проигнорирую, придется заплатить в разы больше. Я просто испугался за свою жизнь и на эмоциях перевел деньги, - рассказал потерпевший в полиции.

Сотрудники полиции начали розыск мошенников. Следователями Новокузнецка против телефонных аферистов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

- Им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.