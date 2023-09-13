Житель Кузбасса заплатил аферистам за безответную любовь 16 тысяч

Мошенники обвели вокруг пальца любвиобильного кузбассовца.. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники под угрозой расправы вынудили молодого новокузнечанина заплатить им 16 тысяч рублей за отказ от услуг жриц любви.

Молодой парень захотел любви. На сайте интим - услуг администратор попросил молодого человека перед выездом к нему девушки внести тысячу рублей предоплаты, мол, условия такие. Клиент, почувствовав обман, положил трубку.

- Спустя пару часов мне позвонил незнакомец и потребовал под угрозой расправы перевести на специальный счет 16 тысяч за отказ от интимных услуг. А еще обещал в случае неуплаты денег поставить меня на «счетчик», типа, если проигнорирую, придется заплатить в разы больше. Я просто испугался за свою жизнь и на эмоциях перевел деньги, - рассказал потерпевший в полиции.

Сотрудники полиции начали розыск мошенников. Следователями Новокузнецка против телефонных аферистов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

- Им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.