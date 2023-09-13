Инаугурацию Сергея Цивилева в губернаторы Кузбасса покажут в прямом эфире

Инаугурация Сергея Цивилева в губернаторы Кузбасс покажут в прямом эфире.

Инаугурацию Сергея Цивилева в губернаторы покажут в прямом эфире.

13 сентября, в 13.00 местного времени, состоится церемония вступления в должность губернатора Кузбасса. Инаугурацию покажут в прямом эфире по телевизору и в Интернете.

Инаугурация будет доступна на сайте телеканала «Кузбасс первый (https://kuzbass1.ru/)», в телеграм-канале «Кузбасс Первый (https://t.me/kuzbass1tv)», в соцсетях телеканала «ВКонтакте (https://vk.com/kuzbass1)» и «Одноклассники (https://ok.ru/kuzbass1)», а также в официальных аккаунтах правительства Кузбасса «ВКонтакте (https://vk.com/kuzbass.official?w=wall-185515030_54380)» и «Одноклассники (https://ok.ru/kuzbass.official/topic/156197402482838)».