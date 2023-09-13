Кузбассовца, напавшего на охранника ТЦ, отправили в колонию на восемь лет

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Суд признал 59-летнего кемеровчанина, ранившего ножом охранника торгового центра, виновным. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В июне этого года мужчина вечером зашел в ТЦ «Легенда» и спрятался внутри. Дождавшись, когда все посетители уйдут, он выбрался из укрытия и обчистил один из магазинов. После этого попытался скрыться, но нарвался на охранника, который прибежал на сработавшую сигнализацию. Злоумышленник, не желая быть задержанным, ударил охранника ножом в живот и сбежал. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Суд признал кемеровчанина виновным в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.