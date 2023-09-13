Министр порта России и губернатор Кузбасса договорились использовать новые спортивные объекты региона для тренировок сборных страны

Сборные России будут тренироваться в новых спорткомплексах Кузбасса.

Об этом на полях Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке, договорились министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цвилев.

- Для тренировок наших чемпионов в регионе созданы все условия благодаря модернизации спортивной инфраструктуры в последние годы, - сказал губернатор.

- Инициативы Кузбасса направлены на формирование здорового общества. Это видно. Спорту, профессиональному и массовому, уделяется здесь большое внимание, - сообщил министр Олег Матыцин.

Сергей Цивилев подтвердил, что развитие инфраструктуры действительно позволяет приобщать к спорту все большее число жителей региона. А такие крупные соревнования как игры «Дети Азии», прошедшие в начале года сразу в четырех территориях Кузбасса, подтвердили высокой уровень современной спортивной базы.

- Недавно мы провели соревнования среди ветеранов СВО по Сибирскому федеральному округу. Сегодня открыли первые в России спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, они объединят детей из 36 регионов. Сибирь становится спортивным центром страны, - отметил Сергей Цивилев.