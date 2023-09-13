ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Рентабельность компаний рыбохозяйственного комплекса России достигает 30-40%, что делает отрасль чрезвычайно привлекательной для инвестиций. За последние 5 лет объем инвестиций в основной капитал РХК вырос почти втрое и в 2022 году перешагнул за отметку 80 млрд рублей.

- В целом кредитный портфель РХК с 2018 года вырос практически в 4 раза и составляет порядка 400 млрд рублей. Помимо инвестиционных квот, мы видим значительный потенциал в финансировании строительства перерабатывающих компаний, логистической инфраструктуры для доставки продукции из регионов добычи до мест переработки и потребления. По нашим оценкам, кредитный портфель компаний, относящихся к аквакультуре, переработке водных биоресурсов, осуществляющих логистику, превышает 160 млрд рублей, - сказала Ирина Жачкина.

Напомним, что в июне Россельхозбанк объявил о разработке стратегии поддержки рыбохозяйственного комплекса. Она предусматривает закладку 30 краболовных судов и 30 других объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая заводы по переработке. Планируется, что в результате кредитный портфель Россельхозбанка в РХК по итогам 2025 года увеличится в 3,3 раза.

- Наша задача – не только генерировать прибыль, но и содействовать развитию регионов и созданию рабочих мест. Это помогает сокращать отток людей, что очень чувствительно для Дальнего Востока. Поэтому мы рады, когда к нам приходят, например, камчатские рыбаки и приносят инвестпроекты по развитию береговой переработки или инфраструктуры. Значит, люди связывают свое будущее с этим прекрасным регионом, – подытожила Ирина Жачкина.