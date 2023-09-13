Сибирский фестиваль народных традиций пройдет в Кузбассе. Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница»

В субботу, 16 сентября, музей-заповедник «Томская Писаница» приглашает кузбассовцев и гостей из других регионов познакомиться с богатством культурного наследия Сибири на фестивале «Кузбасский калейдоскоп культур».

Посетителей ожидает увлекательное погружение в мир обычаев, обрядов и промыслов разных национальностей.

Каждая национальная община представит реконструкцию своих этногастрономических традиций и организует дегустацию блюд открытой кухни.

Фольклорная составляющая фестиваля будет проявлена как в ярких выступлениях исполнительных коллективов, так и в проведении национальных игр.

Сибирский фестиваль народных традиций «Кузбасский калейдоскоп культур» пройдёт на «Поляне праздников» у «Сибирского острога» 16 сентября.

Полная программа:

13.00 - Открытие фестиваля.

13.00 - 18.00 – Работа выставочно-ярмарочного пространства, традиционные народные игры и состязания, проведение открытых мастер-классов.

13.20 - Официальная часть. Выступление почётных гостей праздника.

13.00 - Начало концертной программы.

14.00 - 16.00 - Презентации этнокультурных пространств и этногастрономических блюд.

17.30 - Награждение участников.

18.00 . Закрытие праздника.

Не упустите уникальную возможность окунуться в богатство культурного многообразия. Участвуйте в «Кузбасском калейдоскопе культур»!