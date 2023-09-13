Сибирский фестиваль народных традиций пройдет в Кузбассе.
Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница»
В субботу, 16 сентября, музей-заповедник «Томская Писаница» приглашает кузбассовцев и гостей из других регионов познакомиться с богатством культурного наследия Сибири на фестивале «Кузбасский калейдоскоп культур».
Посетителей ожидает увлекательное погружение в мир обычаев, обрядов и промыслов разных национальностей.
Каждая национальная община представит реконструкцию своих этногастрономических традиций и организует дегустацию блюд открытой кухни.
Фольклорная составляющая фестиваля будет проявлена как в ярких выступлениях исполнительных коллективов, так и в проведении национальных игр.
Сибирский фестиваль народных традиций «Кузбасский калейдоскоп культур» пройдёт на «Поляне праздников» у «Сибирского острога» 16 сентября.
Полная программа:
13.00 - Открытие фестиваля.
13.00 - 18.00 – Работа выставочно-ярмарочного пространства, традиционные народные игры и состязания, проведение открытых мастер-классов.
13.20 - Официальная часть. Выступление почётных гостей праздника.
13.00 - Начало концертной программы.
14.00 - 16.00 - Презентации этнокультурных пространств и этногастрономических блюд.
17.30 - Награждение участников.
18.00 . Закрытие праздника.
Не упустите уникальную возможность окунуться в богатство культурного многообразия. Участвуйте в «Кузбасском калейдоскопе культур»!