В Кузбассе под арест отправлен бывший глава Полысаевского городского округа

Фото: телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области

Сегодня, 13 сентября, избрана мера пресечения в отношении Раиса Гильфанова, ранее занимавшего должность главы администрации Полысаевского городского округа.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

По мнению органов предварительного расследования, подозреваемый, занимавший в период с 12 января по 31 августа 2023 года должность главы администрации, совершил посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в крупном размере.

В Центральном районном суде с доводами следствия согласились. Как сообщает в своем телеграм-канале Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, Раис Гильфанов арестован на срок два месяца, то есть до 11 ноября нынешнего года.