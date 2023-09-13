В Кузбассе молодежные активисты намерены возродить юннатское движение

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Организация одним из направлений своей деятельности провозгласила улучшение экологической ситуации в регионах и развитие юннатского движения на основе положительного опыта предшествующих поколений. При этом активисты ищут и свои пути привлечения внимания к экологическим проблемам. Так, по инициативе кузбасского регионального отделения в октябре пройдет турнир по настольной игре «Экология». Его цели - популяризация организации, развитие направления экологии и охраны природы, формирование ценности патриотизма и активной гражданской позиции у обучающихся старших классов, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования.

А первым крупным мероприятием с природоохранной тематикой стало проведение в Кемерове круглого стола «Современное экологическое воспитание: на пути к возрождению юннатского движения», где опытом работы с подрастающим поколением поделились педагоги и профессиональные экологи. По итогам обсуждения решено издать в Кузбассе сборник лучших детских экологических практик и проектов.