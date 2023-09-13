Жительница Кузбасса осуждена за получение социальных выплат на несуществующего ребенка

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

Проживающая в Центральном районе Прокопьевска гражданка нашла специалиста, которому сообщила ложные сведения о рождении ею дочери вне медицинского учреждения без медицинской помощи. И, как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, вызывая жалость и сострадание, поведала об отсутствии у неё возможности обратиться в уполномоченный орган для получения свидетельства. Доверчивый специалист, не проверив информацию, подтвердил сотрудникам органа ЗАГС Москвы № 79 Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Измайлова факт рождения ребенка и получил свидетельство о рождении.

С этим документом жительница Кузбасса предоставила в Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 10 по г. Москве и Московской области и в КСЗН администрации г. Прокопьевска недостоверные сведения о том, что является матерью несуществующего ребенка, и тем самым похитила денежные средства в крупном размере, чем причинила ущерб бюджету Российской Федерации и бюджету Кемеровской области.

Когда обман вскрылся, несостоявшаяся мать стала фигуранткой уголовного дела. Свою вину, как сообщает телеграм-канал объединенного пресс-центра судов Кемеровской области, мошенница полностью признала. Но опасный рецидив преступления был признан судом отягчающим обстоятельством. Подсудимой Центральный районный суд г.Прокопьевска назначил реальное наказание - 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима.