Полиция Кузбасса попросила помощи в розыске мужчины

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове пропал без вести 34-летний Геннадий Иванович Капыш. Полицейские попросили горожан помочь в розыске мужчины.

Кемеровчанин вышел с работы на улице Советской в Кедровке, но домой после этого так и не вернулся.

На вид мужчине 30-35 лет, он невысокого роста (160-165 см), у него светло-русые короткие волосы. Он был одет в черную кожаную куртку, черную футболку с надписью «Охрана», черные брюки и черные туфли-«мокасины».

В полиции отметили, что по состоянию здоровья пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождения Геннадия Капыша либо видел его после 18:00 11 сентября, просят позвонить по телефонам: 8-(3842)-776-817 (дежурная часть отдела полиции «Кедровка»); 8-(3842)-391-715, 8-(3842)-391-711 (дежурная часть УМВД России по г. Кемерово) либо на телефон 02 (с мобильного - 102).