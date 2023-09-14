Кемеровский троллейбусный маршрут № 15 продлили до Южного

В Кемерове троллейбусным маршрутов связали Центр города с микрорайоном Южный.

В Кемерове на три километра продлили городской троллейбусный маршрут № 15. Его конечной теперь стала остановка «Улица Двужильного», расположенная в микрорайоне Южный.

Это стало возможным благодаря запуску в областном центре новых современных троллейбусов, обладающих возможностью двигаться без напряжения на автономном ходу до 20 километров.

- Раньше конечной маршрута была остановка «Сквер» на молодежном проспекте ФПК. Для людей продление маршрута - несомненный плюс, - отметили в кемеровской мэрии.

Напомним, десять новых троллейбусов марки «Адмирал», произведенных на заводе в Энгельсе, вышли на линии Кемерова во вторник, 13 сентября. Одна машина ходит по маршрут №1, остальные по маршруту №15.

Новый общественный электротранспорт оснащен кондиционерами и валидаторами. Машины низкозольные, в салоне установлены удобные сиденья для пассажиров и мультимедийные экраны, транслирующие в пути полезную историческую и географическую информацию.

Скоро в Кемерово придут еще два таких троллейбуса, а в 2024 году Кузбасс приобретет для своей столицы еще 48 современных машин.

Транспортную систему Кемерове с 16 сентября ждут еще некоторые преобразования. С субботы в Рудничном районе города изменится схема автобусных остановок.

Как уточнили в пресс-службе администрации столицы Кузбасса Кемерово, остановка «Училище №77» по улице Ракитянского теперь будет актуальна только автобусов №№ 31, 45, 56, 66,100, 179э и 279э.

- Остановки автобусных маршрутов - №40 и №127 – перенесут за на остановку «Клуб шахты Северная». А посадка и высадка горожан маршрутов №23 и №82 будет на конечной остановке - «Училище №77», - добавили в городской мэрии.