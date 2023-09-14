Бесплатные овощи раздадут льготникам Кузбасса

Бесплатные овощи принесут нуждающимся жителям Кузбасса местные волонтеры.

Бесплатные овощные наборы льготным категориям граждан в Кузбассе начнут выдавать уже на следующей неделе.

Как пояснили в региональном правительстве, наборы получат те, кто по состоянию здоровья не может выращивать овощи самостоятельно.

- В числе получателей бесплатных продуктов - инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших участников спецоперации, беженцы с Украины, а также люди, попавшие в непростую жизненную ситуацию, - уточнили в АПК.

Свеклу, морковь, капусту и картошку предоставят региональные сельхозпроизводители, а волонтеры разнесут овощи по домам и квартирам нуждающихся людей.

Благотворительную акцию проводят в регионе уже два десятилетия, начиная с 2003 года.