Поваренная соль вместо «соли»: кузбасские полицейские поймали банду драгдилеров

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке трое парней в возрасте 19, 20, и 21 год предстанут перед судом за продажу наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На драгдилеров удалось выйти благодаря обращению в полицию горожанина. Мужчине предложили стать «оптовым закладчиком»: забирать из тайников партии наркотиков, фасовать их и прятать по новым тайникам. Новокузнечанин сначала согласился, но вскоре передумал, однако выйти из криминального бизнеса ему не позволили. Организатор наркомагазина стал угрожать молодому человеку. Тогда новокузнечанин пошел в полицию и передал координаты тайника с килограммом наркотика «соль», которые ему нужно было расфасовать и разложить по тайникам.

- В ходе оперативной разработки в 10 тайниках вместо наркотической была заложена обычная поваренная соль. Впоследствии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны три жителя города, которые забрали «закладки», - сообщили в полиции.

Молодые люди стали фигурантами уголовного дела. Они признали свою вину и сотрудничали со следствием. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подельникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчина, сообщивший полицейским о торговле наркотиками, не понес наказания, так как он добровольно отказался совершать преступление и помог задержать членов банды.