В Кузбассе бывшему иностранцу, участвующему в СВО, вручили российский паспорт

Иностранцу из Кузбасса, участнику СВО, выдали российский паспорт. Фото - пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецке сейчас уже бывшему жителю одного из соседних иностранных государств в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина России.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Молодой, 27-летний, мужчина сейчас по контакту участвует в спецоперации на Украине. До этого несколько лет жил в нашей стране, планировал получить гражданство. Но с началом СВО, не раздумывая, отправился на передовую добровольцем, - уточнили в региональном силовом ведомстве.

Новоиспеченный россиянин считает Россию своей второй Родиной.

- А Родину, какой бы ты ни был национальности, нужно защищать, - уверен российский боец.

Известно, что воин находится на передовой уже год, а недавно заключил новый контракт.

- Чтобы мужчина смог получить новый паспорт, а документ выдали в упрощенном порядке, ему оформили увольнительную, покидать свое подразделения сам не хотел, - добавили в кузбасской полиции.