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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 13:20

Руководители Кемеровской ТЭЦ прокомментировали ЧП на предприятии

На Кемеровской ТЭЦ рассказали подробности возгорания, угольной пыли произошедшее ночью 14 сентября
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Руководители кемеровской ТЭЦ прокомментировали ЧП на предприятии.

Руководители кемеровской ТЭЦ прокомментировали ЧП на предприятии.

Руководители Кемеровской ТЭЦ прокомментировали ЧП с возгоранием угольной пыли на предприятии, которое произошло минувшей ночью.

- Вчера на Кемеровской ТЭЦ произошло воспламенение углевоздушной смеси в бункере угольной пыли одного из котлоагрегатов. Для предотвращения повреждения оборудования сработали предохранительные клапаны. Генерирующее оборудование станции отработало без снижения электрической и тепловой нагрузки. Однако в процессе инцидента пострадала машинист топливо-транспортного цеха, осуществляющая закачку угля в бункер. Машиной скорой помощи она доставлена в ожоговое отделение, - рассказали «Комсомолке» в СГК.

Как стало известно корреспонденту «КП-Кемерово» сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Инцидент расследует специальная комиссия. в СГК пообещали оказать пострадавшей женщине всю необходимую помощь для лечения и реабилитации.

В региональном МЧС Росси уточнили, что сигнал о пожаре на Кемеровской ТЭЦ поступил на пульт единой диспетчерской службы 14 сентября в 03.45 местного времени. На борьбу с огнем были направлены шесть расчетов местного гарнизона пожарной охраны, представители Кемеровской службы спасения, полицейские, медики скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Кузбассу.

В СГК добавили, что моменту прибытия пожарных на место горения уже было, поэтому вмешательство работников МЧС не потребовалось.