Руководители кемеровской ТЭЦ прокомментировали ЧП на предприятии.

Руководители Кемеровской ТЭЦ прокомментировали ЧП с возгоранием угольной пыли на предприятии, которое произошло минувшей ночью.

- Вчера на Кемеровской ТЭЦ произошло воспламенение углевоздушной смеси в бункере угольной пыли одного из котлоагрегатов. Для предотвращения повреждения оборудования сработали предохранительные клапаны. Генерирующее оборудование станции отработало без снижения электрической и тепловой нагрузки. Однако в процессе инцидента пострадала машинист топливо-транспортного цеха, осуществляющая закачку угля в бункер. Машиной скорой помощи она доставлена в ожоговое отделение, - рассказали «Комсомолке» в СГК.

Как стало известно корреспонденту «КП-Кемерово» сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Инцидент расследует специальная комиссия. в СГК пообещали оказать пострадавшей женщине всю необходимую помощь для лечения и реабилитации.

В региональном МЧС Росси уточнили, что сигнал о пожаре на Кемеровской ТЭЦ поступил на пульт единой диспетчерской службы 14 сентября в 03.45 местного времени. На борьбу с огнем были направлены шесть расчетов местного гарнизона пожарной охраны, представители Кемеровской службы спасения, полицейские, медики скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Кузбассу.

В СГК добавили, что моменту прибытия пожарных на место горения уже было, поэтому вмешательство работников МЧС не потребовалось.