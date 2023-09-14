Селян Кузбасса научат быть здоровыми.

В Кузбассе продолжается Акция «Здоровое село». Она предусматривает не только оказание медицинской помощи жителям отдаленных территорий, но и обучение навыкам оказания медпомощи, знаниям по профилактике заболеваний, ведению здорового образа жизни.

В четверг, 14 сентября, о здоровье в рамках Акции говорили в поселке Клейзавода Ленинск-Кузнецкого района.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Правительства региона, местных жителей приняли: детский невролог, отоларинголог, педиатр и терапевт. А специалисты Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали людям, как правильно измерять артериальное давление и вести здоровый образ жизни.

Студенты-волонтеры и преподаватели регионального медколледжа сделали упор на обучении граждан навыкам оказания первой помощи.

- В частности на примере специальных тренажеров мы научили кузбассовцев делать сердечно-легочную реанимацию, - рассказали «Комсомолке» студенты колледжа

Все желающие могли сделать флюорографию и поставить прививки от гриппа и COVID-19.

Наша Акция направлена на то, чтобы каждый житель Кузбасса мог получить высококвалифицированную врачебную помощь, узнать больше о своем здоровье. Мы даем возможность нашим людям пройти вакцинацию и диспансеризацию в шаговой доступности от дома, - подчеркнул Сергей Цивилев.