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НовостиОбщество15 сентября 2023 2:34

В Кемерове в этом сезоне отремонтировали 67 дворов

В 2023 году в Кемерове отремонтировали 67 дворов. В ближайшее время обновят еще 12 территорий.
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кемерове в этом сезоне обновят почти 80 дворов, 67 из них уже отремонтировали.

В Кемерове в этом сезоне обновят почти 80 дворов, 67 из них уже отремонтировали.

В Кемерове в этом сезоне отремонтировали 67 дворовых территорий. Обновление еще 12-ти дворов закончится в ближайшее время. Об этом «Комсомолке» рассказали в городской мэрии.

- К примеру, на улице Барнаульской, 33 в районе Ягуновский по просьбе людей расширили автомобильную парковку, установили новые бордюры. А сами местные жители разбили возле дома цветочные клумбы и посадили кустарники, - отметили в администрации Кемерова.