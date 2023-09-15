Жителям Кемерова объяснили, когда батареи станут горячими в жилых домах

Фото: архивв "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове тепло начнут давать в социальные объекты 18 сентября, а в жилые дома - на следующий день, 19 сентября. При этом батареи в квартирах горожан могут стать горячими не сразу, пояснили в СГК Кузбасса.

- Жилые массивы расположены на разном удалении от теплоисточников, поэтому и тепло будет поступать в дома не одновременно, - пояснили в компании.

Скорость подачи тепла также зависит от управляющих компаний, которые обеспечивают готовность домов и, если потребуется, регулируют внутридомовую систему: выравнивают давление, устраняют завоздушивание и пр.

Кемеровчан предупредили, что запуск тепла в жилых районах может продлиться 2-3 дня. Информация о дате подачи тепла в конкретный дом должна быть озвучена управляющей компанией.