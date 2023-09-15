Мэр Кемерова показал, как идут работы на Университетском мосту

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове на следующей неделе рабочие начнут асфальтировать дорогу на Университетском мосту. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Он показал на видео в своем телеграм-канале, в каком состоянии сейчас находится ремонтируемый мост. Так, со стороны ЗАГСа почти завершены работы по устройству основания из черного щебня. Установлены опоры освещения, а по левой стороне принят бетон на стяжку. Готовится принимать бетон деформационный шов со стороны ЗАГСа, опалубка уже установлена. В ближайшие дни рабочие приступят к устройству бортового камня и будут готовы принимать асфальт на проезжую часть.

Также подрядчики делают перильные ограждения, монтируют столбы.

Одновременно с этим со стороны бассейна завершаются работы по устройству ливневой канализации. Там также скоро приступят к черному щебню и установке бортового камня.

- В наших планах на следующей неделе начать финальное асфальтирование проезда по мосту, - сообщил мэр.