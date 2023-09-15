Житель Кузбасса пойдет под суд за «воспитание» пасынка ремнем

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе будут судить 32-летнего киселевчанина, который обвиняется в истязании трехлетнего ребенка. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина по любым поводом систематически избивал маленького пасынка. Истязания, в том числе с использованием ремня, продолжались почти год - с мая 2022 года по февраль 2023 года. Когда мать мальчика стала сильно выпивать, соседи, обеспокоенные судьбой малыша и его младшей сестренки, сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Детей изъяли из семьи. На теле мальчика врач обнаружил следы побоев.

Мужчину на период следствия заключили под стражу. К слову, ранее он уже был судим.

Отмечается, что семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Сейчас ее поставили на профилактический учет в органах ПДН.

Дальнейшую судьбу жителя Киселевска теперь определит суд.