Сборная Кузбасса выиграла главный кубок Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского

Фото: РЦСС Кузбасса

Соревнования проходили с 12 по 15 сентября в Кемерове в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В них приняли участие более 400 спортсменов из 36 субъектов РФ от 12 до 14 лет. Сильнейших выявляли в баскетболе, самбо, мини-футболе, шахматах, комплексе ГТО.

По результатам Игр первое место в общем зачете сборная Кузбассастала обладателем переходящего Кубка Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. На втором месте – Иркутская область, на третьем - Новосибирская область.

Специальный кубок «За честную игру» получила сборная команда Донецкой Народной Республики.