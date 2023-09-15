Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 15:19

В Кузбассе наградили лучших работников лесного комплекса

Чествование приурочили к профессиональному празднику - Дню работника леса.
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

В Кузбассе лес дает работу предприятиям малого и среднего бизнеса, обеспечивая заработком жителей отдаленных сельских и лесных поселков.

- Нашему региону есть, чем гордиться и в сфере лесовосстановления. За минувшие пять лет объемы создания новых лесов и содействие природным лесорастительным процессам выросли в 1,5 раза. Если в 2018 году их проводили на площади 8 тысяч гектаров, в этом году – на площади почти 12 тысяч. В разы снижаются площади лесных пожаров, - отметил поздравлявший работников и ветеранов отрасли заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

А еще он напомнил в своем телеграм-канале, что лес - экологический каркас региона. Гектар тайги за год выделяет до тридцати тонн кислорода, а в Кузбассе сегодня на каждого жителя приходится более двух гектаров леса.