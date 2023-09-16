Жители Кузбасса смогут оценить работу полицейских. Фото: Тимур ХАНОВ.

В ближайшее время жители крупных городов Кузбасса -Кемерова, Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Белова и Анжеро-Судженска смогут оценить работу полицейских. На территории Кемеровской области пройдет ежегодный мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел региона. Об этом предупредили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

С 18 по 30 сентября прямо на улицах городов жителям будут предлагать ответить на вопросы специальной анкеты-опросника. Все ответы займут не более пары минут, но полученные данные позволят увидеть динамику общественных настроений и оценить работу полиции. И как следствие, принять меры для устранения недостатков и укрепления доверия граждан.