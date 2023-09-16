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НовостиОбщество16 сентября 2023 3:47

Жители Кузбасса смогут оценить работу полицейских

В городах Кузбасса пройдут опросы о работе полиции
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Жители Кузбасса смогут оценить работу полицейских.

Жители Кузбасса смогут оценить работу полицейских.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В ближайшее время жители крупных городов Кузбасса -Кемерова, Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Белова и Анжеро-Судженска смогут оценить работу полицейских. На территории Кемеровской области пройдет ежегодный мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел региона. Об этом предупредили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

С 18 по 30 сентября прямо на улицах городов жителям будут предлагать ответить на вопросы специальной анкеты-опросника. Все ответы займут не более пары минут, но полученные данные позволят увидеть динамику общественных настроений и оценить работу полиции. И как следствие, принять меры для устранения недостатков и укрепления доверия граждан.