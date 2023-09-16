Жителя Кузбасса оштрафовали за утопленное охотничье ружье

Небрежность с оружием обходится дорого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Прокопьевска получил штраф за утопленное в водоеме во время охоты ружье-двустволку. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Как пояснили в ведомстве, охотник, поплыв на лодке по водохранилищу в прокопьевском округе, не закрепил двустволку и в результате небрежности утопил ружье в воде. Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы, привлекли охотника к административной ответственности за нарушение правил транспортировки оружия. И суд, согласившись с росгвардейцами, назначил мужчине штраф в размере пяти тысяч рублей.

Всего с начала года, по информации регионального управления Росгвардии, в отношении кузбассовцев по факту утраты оружия было составлено 22 административных протокола.