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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 5:23

Жителя Кузбасса оштрафовали за утопленное охотничье ружье

Житель Прокопьевска плохо хранил двустволку и поплатился
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Небрежность с оружием обходится дорого.

Небрежность с оружием обходится дорого.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Прокопьевска получил штраф за утопленное в водоеме во время охоты ружье-двустволку. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Как пояснили в ведомстве, охотник, поплыв на лодке по водохранилищу в прокопьевском округе, не закрепил двустволку и в результате небрежности утопил ружье в воде. Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы, привлекли охотника к административной ответственности за нарушение правил транспортировки оружия. И суд, согласившись с росгвардейцами, назначил мужчине штраф в размере пяти тысяч рублей.

Всего с начала года, по информации регионального управления Росгвардии, в отношении кузбассовцев по факту утраты оружия было составлено 22 административных протокола.