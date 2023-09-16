В Кузбассе два локомотива сошли с рельсов

Следователи Кузбасса выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В пятницу, 15 сентября, в Кузбассе близ станции Мариинск сошли с рельсов два локомотива. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что ЧП на железной дороге произошло на путях необщего пользования, когда локомотивы двигались из ремонтного депо к месту приписки. Несмотря на сход с рельсов, опрокидывания локомотивов не произошло. Во время происшествия никто не пострадал.

В настоящее время следователи выясняют причины и размеры ущерба в рамках доследственной проверки, которую проводят по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.