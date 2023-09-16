В Новокузнецке росгвардейцы получили награды за спасение провалившегося под лед ребенка

Сотрудникам Росгвардии, которые весной в Новокузнецке вытащили мальчика из реки, вручили награды Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В Новокузнецке сотрудники новокузнецкого филиала вневедомственной охраны прапорщики Егор Мирошкин и Михаил Егоркин получили медали «За спасение». Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Весной 2023 года мужчины этом на одном из водоемов Новокузнецка пришли на помощь провалившемуся под лед десятилетнему мальчику. В ходе спасения прапорщик Егоркин оказался в ледяной воде, пытаясь достать тонущего ребенка/, но не растерялся, а продолжил спасательную операцию. Совместными усилиями росгвардейцев, прибывшими на место спасателями и полицейскими, мальчик был спасен.

Награду новокузнецким росгвардейцам вручил заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии полковник Максим Балакин.

- Обращаясь к награжденным полковник Балакин подчеркнул, что новокузнецкие сотрудники решительно и достойно исполнили свой долг и предназначение по защите населения страны, - отметили в пресс-службе кузбасского ведомства.