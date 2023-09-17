В Кузбассе готовятся установить мировой рекорд по коллективному снижению веса

Фото: РЦСС Кузбасса

В воскресенье, 17 сентября, в Кемерове будет дан старт подготовки к мировому рекорду. Причем в этом мероприятии смогут принять участие не только профессиональные спортсмены.

300 любителей здорового образа жизни начнут большую работу по самосовершенствованию - будут правильно питаться и заниматься спортом в рамках проекта «Сибирская трансформация». Среди них - не только кузбассовцы, но и жители Алтайского края - как раз в эти минуты в Кемерово направляется автобус из Барнаула.

Сегодня всем потенциальным рекордсменам предстоит пройти процедуру взвешивания. Первоначальный общий вес участников проекта зафиксируют представители Книги рекордов России, которые уже прилетели в столицу Кузбасса. Все зарегистрировавшиеся получат фирменный мерч с отметкой «Я участвую в рекорде мира».

А в декабре 2023 года планируется установить мировой рекорд по коллективному снижению веса за три месяца.

Организаторами проекта выступают Федерация бодибилдинга Кемеровской области и Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса при поддержке Минспорта Кузбасса.