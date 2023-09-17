В Кузбассе супруги потеряли накопления, доверившись лжебанкиру

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Жительнице Междуреченска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности финансового учреждения и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Вместо того, чтобы прекратить разговор и обратиться в полицию или непосредственно в отделение своего банка, женщина согласилась скачать на телефон приложение удаленного доступа, чтобы он смог «обезопасить» ее банковские счета. Более того, она рассказала «сотруднику банка», что дома находится супруг. После этого лжебанкир попросил передать ему телефон и сообщил междуреченцу, что на его имя мошенники также пытаются оформить кредит. Под диктовку мужчина установил такое же приложение.

В результате с их банковских счетов были похищены все сбережения - 250 тысяч рублей.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, оперативники уголовного розыска устанавливают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.