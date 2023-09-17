В Кузбассе при пожаре в жилом доме спасли десять человек

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

В Новокузнецке в ночь на воскресенье, 17 сентября, произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Тореза.

В ликвидации последствий были задействованы 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и пять единиц техники.

Загорелась квартира на втором этаже. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу, бойцы в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в ходе которой были спасены десять человек, из них пять детей. С помощью специальных спасательных устройств, по лестничным маршам их вывели на улицу. Медицинская помощь спасенным не требовалась. Одновременно был ликвидирован открытый огонь. В результате пожара в квартире обгорели мебель и вещи на площади 14 квадратных метров.