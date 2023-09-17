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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 5:54

Жительница Кузбасса попала под суд за использование чужой банковской карты

Ей грозит до шести лет реального лишения свободы
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Платежное средство было найдено таксисткой из Новокузнецка в салоне автомобиля. Сдавать карту в банк или в полицию она не захотела, а предпочла совершать с ее помощью покупки в магазинах. В итоге она потратила около четырех тысяч чужих денег.

Пострадавшей оказалась 42-летняя новокузнечанка, которая узнала о пропаже, получая эсэмэски из банка о списании средств. Она обратилась в полицию.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ей предъявили обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.158 УК РФ. Теперь таксистке грозит до шести лет лишения свободы