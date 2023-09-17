В Кузбассе инспекторы ГИБДД провели мастер-классы по правилам дорожного движения

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

В гости к воспитанникам детского сада № 28 и 29 города Юрги приехали госавтоинспекторы не только для того, чтобы повторить с малышами правила дорожного движения, но и подробнее рассказать об особенностях своей службы.

Гости напомнили, как правильно переходить дорогу, акцентируя внимание на том, что в любой ситуации необходимо убедиться в безопасности при выходе на проезжую часть. Совместно с гостями дошколята вспомнили и о необходимости использования детских автокресел и ремней безопасности.

На ура малышами было воспринято продемонстрированное инспекторами средство передвижения - патрульный автомобиль. Все желающие смогли почувствовать себя настоящим сотрудником ДПС: посидеть в салоне и покричать обращения к своим друзьям и воспитателям посредством специального громкоговорящего устройства.

А кемеровские инспекторы провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов для учащихся школы №100. Полицейские, как уточняет телеграм-канал Госавтоинспекции Кузбасса, настоятельно рекомендовали найти практическое применение сделанным в ходе мастер-класса световозвращателям, например, прикрепить к школьному рюкзаку. Также они повторили с учащимися алгоритм безопасного перехода через проезжую часть и вспомнили о том, какие дорожные ловушки могут подстерегать пешехода в дорожной среде.