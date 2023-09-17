В Кемерове восстановят школу, где произошло обрушение

Фото: страница школы ВКонтакте

О том, какая сейчас ситуация в учебном заведении, в своем телеграм-канале рассказал глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Школа № 51 в поселке Боровом была построена 70 лет назад. Летом этого года в крыле, где располагаются кабинеты начальных классов и столовая, произошло обрушение деревянного перекрытия чердака.

- Здание сразу же вывели из использования и приступили к обследованию, чтобы решить его дальнейшую судьбу: снос или капремонт, - уточнил глава города.

На сегодняшний день обучение и горячее питание для учащихся младших классов организовали на базе школы №16 в Рудничном районе. Доставка детей производится школьными автобусами.

Для учащихся 5-9 классов принято решение сократить количество уроков в день и организовать в школе буфет с широким ассортиментом сытной выпечки и напитков.

Специалисты осмотрели место обрушения сгнивших деревянных перекрытий.

- Прогноз хороший. По предварительной оценке, восстановить здание однозначно можно, все несущие конструкции в порядке, прослужат еще несколько десятков лет. Поэтому активно беремся за ремонт, начинаем подготовку техдокументации. 1 сентября следующего года ребятишки из Борового должны пойти учиться в родную школу, - сообщил Дмитрий Анисимов.