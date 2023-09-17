Новая неделя в Кузбассе продолжит радовать теплом в дневные часы

Фото: Кемеровский ЦГМС

В ночь на понедельник, 18 сентября, как сообщает Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе температура воздуха будет от +1 до + 6 градусов, местами поднимется до +11. Днем станет заметно теплее - от +18 до +23 градусов.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.

В Кемерове ночью в понедельник синоптики прогнозируют температуру от 6 до 8 градусов тепла. Днем - 20-22 градуса выше нуля.