В Кемерове решили проблему пыли в зоне реновации

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

Реновация заискитимской части Кемерова, начавшаяся в этом году, в ходе которой на первом этапе строят инженерные сети, реконструируют дороги и трамвайные пути, принесла некоторый дискомфорт в привычную жизнь части горожан. Так, в социальных сетях появились жалобы: из-за строительных работ людям было тяжело дышать в виду обилия пыли.

Власти отреагировали на жалобы. Как уточнили в пресс-службе администрации города, предпринимаются все необходимые меры по минимизации дискомфорта жителей. Теперь улицы на территории реновации, где ведутся строительные работы, поливают водой. Это способствует уменьшению пыли.