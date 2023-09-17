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НовостиОбщество17 сентября 2023 14:35

В Кемерове решили проблему пыли в зоне реновации

Администрация областного центра оперативно отреагировала на жалобы жителей в соцсетях.
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

Реновация заискитимской части Кемерова, начавшаяся в этом году, в ходе которой на первом этапе строят инженерные сети, реконструируют дороги и трамвайные пути, принесла некоторый дискомфорт в привычную жизнь части горожан. Так, в социальных сетях появились жалобы: из-за строительных работ людям было тяжело дышать в виду обилия пыли.

Власти отреагировали на жалобы. Как уточнили в пресс-службе администрации города, предпринимаются все необходимые меры по минимизации дискомфорта жителей. Теперь улицы на территории реновации, где ведутся строительные работы, поливают водой. Это способствует уменьшению пыли.