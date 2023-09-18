В Кузбассе женщину обвинили в жестоком убийстве мужа

В Кузбассе жену женщину обвинили в жестком убийстве мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе предъявили обвинение 48-летней жительнице Новокузнецкого района за убийство своего супруга. Нанесенные ею травмы своему любимому человеку оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия разыгралась еще в минувшую среду, 13 сентября, в поселке Кульчаны Новокузнецкого района. Супруги поссорились на бытовой почве. Эмоции женщины от бранных слов перешли к рукоприкладству. Она схватила со стола кухонный нож и ударила мужу в грудь. Сама же вызвала «скорую». В больнице врачи боролись за жизнь местного жителя всю ночь, но спасти его так и не удалось, слишком серьезным оказалось ранение.

- Женщину задержали, ей предъявили обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ (часть 1). На допросе она дала подробные показания по существу совершенного преступления. По ходатайству органов следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области.