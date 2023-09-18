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НовостиОбщество18 сентября 2023 3:00

В Кузбассе вновь перекроют трассу из-за буровзрывных работ

С временными ограничениями автомобилистам придется столкнуться 19 сентября
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Во вторник, 19 сентября, будут введены временные ограничения движения транспорта на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Это связано с проведением буровзрывных работ при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова.

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, дорогу будут перекрывать трижды в промежуток времени с 12:00 до 17:00. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы региона попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.