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НовостиОбщество18 сентября 2023 3:23

Мэр Новокузнецка: город на грани преодоления порога по заболеваемости ОРВИ

Градоначальник призвал жителей прививаться
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новокузнецке растет заболеваемость ОРВИ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

- Новокузнецк – на грани преодоления порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медики наблюдает неуклонный рост обращений пациентов с характерными симптомами, - написал градоначальник.

Он призвал горожан поставить прививки от гриппа и коронавируса. Препараты в поликлиники уже поступили. Вакцинация поможет организму создать защитный барьер, дать адекватный иммунный ответ и не разболеться, отметил Сергей Кузнецов.

Ранее «Комсомолка» писала, что за неделю в Кузбассе на 57% выросла заболеваемость ОРВИ. При этом грипп в регион пока не выявлен.