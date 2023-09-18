Мэр Новокузнецка: город на грани преодоления порога по заболеваемости ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новокузнецке растет заболеваемость ОРВИ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

- Новокузнецк – на грани преодоления порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медики наблюдает неуклонный рост обращений пациентов с характерными симптомами, - написал градоначальник.

Он призвал горожан поставить прививки от гриппа и коронавируса. Препараты в поликлиники уже поступили. Вакцинация поможет организму создать защитный барьер, дать адекватный иммунный ответ и не разболеться, отметил Сергей Кузнецов.

Ранее «Комсомолка» писала, что за неделю в Кузбассе на 57% выросла заболеваемость ОРВИ. При этом грипп в регион пока не выявлен.