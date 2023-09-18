Свыше четырех тысяч жителей Кузбасса поучаствовали во Всероссийском дне бега

В Кузбассе "Кросс нации" собрал свыше четырех тысяч участников.

В Кузбассе в рамках Всероссийского дня бега прошел «Кросс нации». Участие в нем приняли свыше четырех тысяч жителей региона.

Как сообщили «Комсомолке» в министерстве спорта Кузбасса, участвовали в спортивной акции как профессиональные спортсмены, так и простые любители здорового жизни.

В Кемерове в «Забеге почетных гостей» вне конкуренции был заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, серебряный призер Олимпийских игр Александр Бессмертных. В массовом забеге среди мужчин и женщин первенствовали кемеровчане Александр Митрохин и Софья Марчик.

Самым опытным участником Всероссийского забега стал 76-летний Владимир Медведев, а самым юным - трехлетний Дмитрий Бобров.

Всех победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями министерства спорта России.

- Здоровый образ жизни стал абсолютной нормой для жителей региона. В городах и селах мы создаем сеть вело - и беговых дорожек, открываем спортивные сооружения, обновляем школьные стадионы, устанавливаем уличные тренажеры. Развивая спортивную инфраструктуру, мы делаем ее максимально доступной для ежедневных занятий, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, «Кросс нации» является самым массовым спортивным праздником в России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно с 2004 года. В этом году участие во Всероссийском забеге приняли свыше 340 тысяч жителей страны.